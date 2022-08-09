"По состоянию на 18:30 в Сакскую районную больницу доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пятеро пострадавших получили легкие травмы, им оказана амбулаторная помощь. Шестой госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

По данным Минобороны РФ, на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали 30 человек. Один человек погиб. Начат подсчет ущерба.