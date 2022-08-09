"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме "Саки" рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", — сказал он.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, огневого воздействия на объект не зафиксировано.

"9 августа около 15.20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", — сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что авиационная техника на аэродроме не повреждена. "По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — сообщили военные.

Один человек погиб после взрывов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", — сообщил Аксенов в телеграм-канале.

"Еще раз повторю: общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", — заявил глава региона.

По данным регионального Минздрава, пять человек получили раны от осколков стекла.