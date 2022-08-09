«Нужно прекратить выдачу туристических виз россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Пока страны Шенгенского соглашения выдают визы, это является бременем для соседей России – Финляндии, Эстонии и Латвии. Пора прекращать туризм из РФ», — написала она в Twitter (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Между тем, официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила во вторник на брифинге в Брюсселе, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.