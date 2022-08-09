"По состоянию на 17:30 мск в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной", — сказал министр, комментарий которого опубликовал советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале во вторник.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, в результате взрыва никто не пострадал, огневого воздействия на объект не зафиксировано. В настоящее время вокруг аэродрома в Крыму, где прогремели взрывы, ввели 5-километровую зону оцепления.