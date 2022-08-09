Программа льготного кредитования для туристской отрасли подразумевает предоставление займа в размере до 5 млн рублей под льготные ставки в 3-5% годовых. Компании могут использовать средства для сохранения численности сотрудников и развития бизнеса. Кроме того, доступны займы с залоговым обеспечением и без него для поддержки и возобновления деятельности для занятости.
По данным фонда, к настоящему моменту лимит на беззалоговые займы выбран практически полностью.
Уточняется, что петербургские гостиницы также могут воспользоваться кредитными каникулами, которые предоставляются малому и среднему бизнесу сроком до 6 лет.
Как сообщалось, в апреле петербургские предприятия сферы гостиничного, конгрессно-выставочного и санаторно-курортного бизнеса были освобождены от налога на имущество и земельного налога до конца 2022 года.