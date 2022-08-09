"Туристов там нет, взрывы произошли не в курортной зоне, а далеко от берега. Есть туристы, которые размещаются в частном секторе, но опять-таки взрыв был вдали от него. Пока что ситуация спокойная, из туристов никто не обращался с просьбами о помощи или прерывании отпуска", — рассказал он.

Как отметил Ромашкин, инцидент вряд ли отразится и на будущих бронированиях отдыха в Крыму. "Туристы, которые хотели отдыхать в августе, уже забронировали. Сейчас бронируется начало сентября, бархатный сезон. А если говорить о сентябре, то спешки нет. Мне кажется, что россияне затаились в ожидании распродажи туров с кешбэком. Я не думаю, что эта ситуация как-то серьезно скажется на бронированиях туров в Крым", — считает эксперт.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, в результате взрыва никто не пострадал, огневого воздействия на объект не зафиксировано. В настоящее время вокруг аэродрома в Крыму, где прогремели взрывы, ввели 5-километровую зону оцепления.