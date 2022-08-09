Вводятся поезда N237 Петербург-Москва 16, 23 и 30 августа, N240 Москва-Петербург 10, 17, 24 и 31 августа, N273 Петербург-Москва 13, 20 и 27 августа, N274 Москва-Петербург 13, 20 и 27 августа.