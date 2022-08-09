Вводятся поезда N237 Петербург-Москва 16, 23 и 30 августа, N240 Москва-Петербург 10, 17, 24 и 31 августа, N273 Петербург-Москва 13, 20 и 27 августа, N274 Москва-Петербург 13, 20 и 27 августа.
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ФПК до конца августа вводит дополнительные поезда Москва — Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 9 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС — Северо-Западный филиал "Федеральной пассажирской компании" (АО "ФПК", дочернее общество ОАО "РЖД") назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург — Москва, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").