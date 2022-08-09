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Вводятся поезда N237 Петербург-Москва 16, 23 и 30 августа, N240 Москва-Петербург 10, 17, 24 и 31 августа, N273 Петербург-Москва 13, 20 и 27 августа, N274 Москва-Петербург 13, 20 и 27 августа.

Сегодня в 17:12 ФПК до конца августа вводит дополнительные поезда Москва — Петербург

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