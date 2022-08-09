"Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями", — написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, на месте работают бригады скорой помощи и санавиация, но говорить о пострадавших пока рано.

"Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался", — уточнил глава региона.

В свою очередь советник главы республики Олег Крючков заявил, что порядка 30 человек эвакуировали из домов, которые находятся около места взрывов близ курортного поселка Новофедоровка.

"Гражданские при взрывах в Новофедоровке не пострадали. Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов. Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление", — написал Крючков в своем телеграм-канале.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, в результате взрыва никто не пострадал, огневого воздействия на объект не зафиксировано.