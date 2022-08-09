"9 августа около 15.20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", — сообщили в Минобороны РФ.

"В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена", — заявили в ведомстве.

Там отметили, что принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — сообщили военные.