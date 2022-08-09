"Самым захватывающим событием праздника станет воздушный показ авиационных групп высшего пилотажа Воздушно-космических сил России. Начало авиашоу в 11:30", — говорится в сообщении.

Также на Соборной площади состоится концерт "Небесные крылья России". В программе — выступления Ансамбля песни и пляски ВКС России, хора Ново-Иерусалимского монастыря, Ансамбля Военно-транспортной авиации "Серебряные крылья" и других коллективов.

В пресс-службе Главного храма ВС РФ "Интерфаксу" уточнили, что в авиашоу примут участие пилотажные группы "Стрижи" и "Витязи".