"Археологический лагерь работает с начала июля на объекте археологического наследия народов России — селище Себино-2. Находки на селище подтверждают выдвинутые ранее научные теории о существовании здесь постоянных средневековых поселений", — сказала Котикова.

Так, найдена импортная ордынская бляшка для ремня из бронзы в виде красивого цветка. На селище также обнаружены обломки импортных ордынских котлов из чугуна.

Как рассказала Котикова, в XII-XV веках это было удобное место на стыке леса и степи. Здесь на правом берегу реки Мокрая Табола возник целый комплекс селищ общей площадью около 15 гектаров.

Самым крупным и укрепленным населенным пунктом среди них было Пустое Красное городище. Местные жители занимались хлебопашеством, чему благоприятствовали целинные черноземные земли.

"Но их привлекал сюда и другой важный фактор: по Мокрой Таболе шла одна из ветвей Донского торгового пути. Эта крупная торговая речная артерия соединяла Азовское и Черное моря, Константинополь и Византию с Московской Русью", — отметила представитель музея.

Как полагают специалисты музея "Куликово поле", князь Дмитрий Донской не случайно привел сюда свои войска, где в сентябре 1380 года состоялась знаменитая Куликовская битва.

"С одной стороны, ему было жизненно важно сохранить многовековые торговые традиции и связи. С другой стороны — это был край русской ойкумены, где проживало русское население и куда вели сухопутные дороги, соединявшиеся с Донским торговым путем. Великий князь шел проторенной дорогой, которая была известна до его рождения, и оборонял эти участки" — отметил замдиректора по научной работе музея-заповедника "Куликово поле", руководитель экспедиции Андрей Наумов.

Еще одна версия ученых относительно средневековых поселений Куликова поля нашла в этом сезоне подтверждение. Ранее выдвигалась версия, что на месте современных оврагов у реки Мокрая Табола располагались проулки древних усадеб.

"Если посмотреть на правый берег Мокрой Таболы сверху, можно увидеть массу врезов, овражков, которые спускаются поперек склонов к реке. Сначала мы думали, что это береговая эрозия, чисто природное явление. Но оказалось, что все не так просто — процесс спровоцировал человек. Если эти овражки лягут на планы отдельных усадеб, нам станет понятна их планировка" — подчеркнул Наумов.

Куликовская битва — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле к югу от места впадения реки Непрядвы в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве стала шагом к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов, ряд музеев в Туле.