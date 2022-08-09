Как сообщается в пресс-релизе круизного оператора, чистый убыток в апреле-июне составил $509,3 млн, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $717,8 млн, или $1,94 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток составил $1,14 на акцию и оказался больше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 88 центов на акцию.

Выручка Norwegian подскочила до $1,19 млрд с $4,37 млн годом ранее. Эксперты, однако, ожидали роста выручки до $1,26 млрд.

Компания ожидает выручку в текущем квартале в диапазоне $1,5-1,6 млрд при прогнозе экспертов в размере $1,88 млрд. Norwegian также прогнозирует, что получит убыток по итогам квартала, который завершится в сентябре.

Котировки акций Norwegian в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник падают на 8,5%.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами — Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами (вместимостью свыше 59 тыс. человек) и до пандемии коронавируса планировал расширение флота.