"Марафон включит выставку художественных работ путешественника Фёдора Конюхова, концерт знаменитого джазового саксофониста Игоря Бутмана", — написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут встречи с кинорежиссером Никитой Высоцким, артистами Сергеем Никоненко и Сергеем Горобченко, писательницей Татьяной Устиновой и публицистом Алексеем Варламовым.

Жители и гости города смогут посмотреть спектакль "Не в свои сани не садись" с участием Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко, спектакль Театра кукол Сергея Образцова, концерт Сергея и Ивана Колесниковых.

Билеты будут распространены бесплатно, через управление культуры администрации города.

"Осенний культурный марафон" будет организован Российским фондом культуры совместно с администрацией Пятигорска.

День города в Пятигорске отмечают во вторую субботу сентября, в этом году он приходится на 10 сентября.