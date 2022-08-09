Кроме того, в рамках мероприятия пройдут встречи с кинорежиссером Никитой Высоцким, артистами Сергеем Никоненко и Сергеем Горобченко, писательницей Татьяной Устиновой и публицистом Алексеем Варламовым.
Жители и гости города смогут посмотреть спектакль "Не в свои сани не садись" с участием Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко, спектакль Театра кукол Сергея Образцова, концерт Сергея и Ивана Колесниковых.
Билеты будут распространены бесплатно, через управление культуры администрации города.
"Осенний культурный марафон" будет организован Российским фондом культуры совместно с администрацией Пятигорска.
День города в Пятигорске отмечают во вторую субботу сентября, в этом году он приходится на 10 сентября.