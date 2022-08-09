«Спецоперация России на Украине имеет последствия для туризма во Франции. Так, граждане России больше не могут посещать Венсенский замок, в котором также находится архив Министерства вооруженных сил Франции», — пишет издание.

Как отмечает газета, распоряжение о запрете посещения россиянами объекта появилось после начала спецоперации. В самом замке находится один из центров Исторической службы обороны (SHD), чьи библиотеки и архивы доступны для посетителей при определенных условиях.

«В конце июля замок хотели посетить две россиянки, одна из которых была журналистом. Охрана попросила их показать паспорта, после чего отказала во входе аргументировав тем, что они «русские», — пишет Le Point.

В свою очередь, в Минобороны Франции заявили, что исключение для посещения замка может быть сделано только в случае специальных вопросов, касающихся журналистской деятельности.

Венсенский замок – популярная туристическая достопримечательность, известен как «замок проклятых королей». Он был построен как резиденция королей страны, а затем был преобразован в тюрьму. На территории замка есть смотровая площадка на 52-метровой башне, с которой открывается живописный вид на Париж.