«Подобный проект реализуется в стране впервые. Беспилотный робот турецкого производства, которым управляют спасатели, может оставаться на поверхности воды 45 минут и передвигаться на 800 метров. Кроме того, он способен нести груз до 200 кг. На беспилотник установлена камера и осветительное оборудование, он может общаться с тонущими в море», — пишет издание.

Один из тех, кому помог робот, рассказал газете, что у него свело ногу во время купания в море. Спасатели заметили, что мужчина тонет, и отправили на помощь беспилотник, с помощью которого он был доставлен на берег. Внешне робот похож на короткую надувную лодку ярко-оранжевого цвета.

«В случае, когда кто-то начинает тонуть в море, робот-спасатель может прийти на помощь очень быстро. Это делает его содействие неоценимым», — пояснил газете представитель муниципалитета Коньялты Мехмет Шахин.

В июле дрон позволил спасти жизнь 14-летнего подростка на пляже в испанской Валенсии. Несмотря на выставленный спасателями желтый флаг, предупреждающий о высоких волнах и опасных течениях, мальчик пошел купаться. Отправленный на помощь беспилотник сбросил спасательный жилет, что позволило ему продержаться на поверхности воды до тех пор, когда его смогли вытащить прибывшие на водном мотоцикле спасатели.