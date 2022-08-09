Ранее администрация Узловского района приняла решение ввести оплату за въезд на территорию природно-антропогенного комплекса "Кондуки". Так, с 5 июля размер взимаемой платы составляет от 100 до 500 рублей. Средства, по данным райадминистрации, планируется направлять на благоустройство территории и вывоз мусора.

При этом транспортные средства смогут размещаться только на оборудованной парковке.

Два раза в год волонтеры и экологии проводят на территории комплекса уборку мусора, который за собой оставляют туристы. В прошедшей в конце июля акции ее участники собрали 462 мешка мусора. Он был отсортирован и направлен на станции обработки отходов.

Голубые озера близ деревни Кондуки стали одной из главных достопримечательностей Тульской области. Они расположены в 80 км от Тулы и в 230 км от Москвы. Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составляет 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза представляют собой группу затопленных карьеров. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

Ранее сообщалось, что разработана концепция развития туристской территории "Романцевские горы" ("Кондуки") в рамках развития экотуризма. В частности, запланировано строительство гостиниц категории три и четыре звезды, а также создание глэмпингов, спа-комплексов, экопарка. Это позволит увеличить турпоток к 2026 году до 500 тыс. человек.

Предварительный объем инвестиций в развитие территории к 2026 году оценивается в 4,39 млрд рублей.