"Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами — это первое", — заявил Песков журналистам во вторник.

По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран заходятся до беспамятства". "И доходят, опять же, до таких заявлений, которые буквально лет 80 назад мы слышали из центра Европы, из некоторых европейских стран", — сказал Песков.

"Думаю, что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся", — отметил пресс-секретарь президента.