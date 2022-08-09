"Сейчас основная туристическая программа, применительно к уральским путешественникам, касается городов Юго-Восточной Азии, Дубая и Стамбула. Возможно, с осени к ним присоединится Ташкент. Это хорошее место для стыковок при полетах в Таиланд, Малайзию, Индию", — сказал Мальцев.

Он подчеркнул, что для туристов, путешествующих транзитом, нужно проработать одно-двух дневные программы пребывания в столице Узбекистана.

По словам Мальцева, сейчас возглавляемая им ассоциация фиксирует увеличение турпотока из городов УрФО в Узбекистан. Он напомнил, что еженедельно из Екатеринбурга в данную страну выполняются десять рейсов.

Мальцев уточнил — особой популярностью среди уральцев в Узбекистане пользуется культурный туризм, а также гастротуризм.