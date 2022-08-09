Как сообщается в пресс-релизе InterContinental, чистая прибыль в январе-июне составила $216 млн по сравнению с $48 млн годом ранее.

Доналоговая прибыль выросла до $299 млн с $67 млн, операционная прибыль — до $361 млн со $138 млн.

Выручка компании увеличилась в полтора раза, до $1,79 млрд. Показатель продолжил восстанавливаться в Америке и в регионе EMEA, однако снизился в Китае из-за антикоронавирусных мер.

Выручка компании в расчете на доступный номер (revPAR) подскочила на 51% в первом полугодии и на 44% во втором квартале.

Совет директоров InterContinental объявил о возобновлении выплаты промежуточных дивидендов в размере 43,9 цента на акцию. Компания также анонсировала начало новой программы выкупа акций объемом до $500 млн.

Акции InterContinental во вторник дорожают на 0,4%. С начала года капитализация компании увеличилась на 4,9%, до 9,02 млрд фунтов ($10,9 млрд).

В группу InterContinental входят свыше 6 тыс. отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды сетей отелей Holiday Inn, Regent, Kimpton, Six Senses и Crowne Plaza.