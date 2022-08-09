"На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "Омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется. В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)", — сообщили журналистам в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что по итогам недели в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 80,24 на 100 тыс. населения, что на 59,7% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 12 регионах.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, за последние две недели к сублинии BA.1 штамма "Омикрон" отнесено 0,31% от общего количества проведённых исследований, к сублинии BA.2 — 6,68%, к сублиниям BA.4/BA.5 — 92,71%, к другим недоминирующим геновариантам — 0,3%. Только одна геномная последовательность отнесена к сублинии BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон".

"Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора", — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор 1 июля отменил ряд коронавирусных ограничений, в том числе и масочный режим, введённых ранее в связи с пандемией COVID-19, в связи с улучшением ситуации.