"Участники приедут из Барнаула, Бийска, Кемерово, Красноярска, Москвы, Новоалтайска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Томска, Улан-Удэ и Челябинска", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

Фестиваль пройдет с 11 по 14 августа. Уличные художники преобразуют объекты инфраструктуры общей площадью около 1,5 тыс. кв. метров на ул. Военной в Новосибирске.

Граффити-фестиваль "Вся Россия в моем городе" создан в рамках конкурса по предоставлению грантов СО НКО Новосибирской области при поддержке управления молодежной политики мэрии города Новосибирска.