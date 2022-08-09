В ходе встречи с главой корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым Мишустин вспомнил о поездке на Курилы, где действуют налоговые льготы и преференции для компаний, работающих в регионе. "В прошлом году во время рабочей встречи моей на Курилах я говорил об этом очень подробно с представителями целого ряда этих организаций, и они подтверждали, что это будет очень хорошей поддержкой для предпринимателей, которые ведут там деятельность", — отметил премьер.

"В ближайшее время я также собираюсь на Дальний Восток, буду посещать ряд регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса, который там работает", — добавил Мишустин.

В частности, глава правительства сказал, что в рамках поездки намерен посетить Забайкальский край.

Он также заявил, что в преддверии поездки планирует провести совещание по теме развития туризма. По словам Мишустина, туризм стал перспективным направлением для развития Арктики и Дальнего Востока, и призвал создавать инфраструктуру для отдыха.