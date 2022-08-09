"Причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие дети изолированы, контактные выехали из лагеря", — говорится в сообщении.

В лагере выявили нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции: некачественная уборка помещений отрядов, отсутствие мыла и антисептиков для обработки рук в нескольких отрядах, заниженная концентрация дезинфицирующих средств для обработки посуды. Также, отмечает Роспотребнадзор, заболевшие дети не были своевременно выявлены, а контактные не находились под меднаблюдением.

После происшествия в лагере проведена заключительная дезинфекция, результаты исследований проб воды, продуктов и смывов с объектов окружающей среды соответствуют нормам. Инфекцию у сотрудников "Солнечного" не обнаружили.

С 9 августа в лагере началась новая смена.

Ранее со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области сообщалось, что в начале августа порядка 10 детей в возрасте 10-12 лет, отдыхавших в "Солнечном", обратились к медикам с жалобами на рвоту и повышенную температуру.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что один ребенок нуждался в стационарном лечении в связи с симптомами ротавирусной инфекции, еще четверо были на динамическом контроле педиатра в лагере.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).