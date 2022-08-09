Возгорание, предположительно от удара молнии, возникло 7 августа на территории Кудомского участкового лесничества в Спасском районе. Оттуда низовой пожар подошел к границе Окского заповедника и частично вошел на территорию Чарусского лесничества.

Для локализации и тушения пожара заповедник направил 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

"По предварительной оценке, площадь, пройденная огнем, составила приблизительно 50 га. Наши огнеборцы сработали профессионально, не дали низовому пожару перейти в верховой. В результате прогорела только лесная подстилка, ущерба ни лесной массив заповедника, ни его обитатели не понесли", — отметил Маркин.

Директор Окского заповедника еще раз обратился к гражданам с убедительной просьбой не заходить в леса и соблюдать меры противопожарной безопасности.

Окский биосферный заповедник — живописный уголок Мещеры, расположенный в ее юго-восточной части. В нем сохраняются уникальные виды растений и животных, каждую весну в этот край летят тысячные стаи птиц — это гуси, журавли, цапли, разнообразные кулики, чайки, ракши, около сотни видов воробьиных птиц. Эмблемой заповедника стал черный аист, регулярно встречающийся здесь. В лесах, лугах, водоемах заповедника живут и приносят потомство 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб.