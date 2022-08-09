Акция "Weekend: открой Иркутскую область" продлится до конца месяца. Главная ее цель — привлечь внимание туристов к новым маршрутам, чтобы разгрузить популярные направления, говорится в сообщении

"Чтобы у жителей региона был широкий выбор при планировании краткосрочного отдыха, чтобы разгрузить популярные направления и развить новые, мы решили составить электронную карту с природными и историко-архитектурными объектами", — цитирует пресс-служба временно замещающего должность руководителя агентства по туризму региона Дениса Ивлева.

Жителей Иркутской области приглашают стать соавторами карты. Все желающие могут оставить информацию об интересном туристическом месте в официальной группе иркутского агентства по туризму в ВКонтакте.

"Главное условие — чтобы дорога до объекта и обратно занимала не более двух дней", — отмечается в сообщении.

В начале сентября пройдет интернет-голосование, шесть победителей получат призы от резидентов ОЭЗ "Ворота Байкала". Итогом акции станет составление карты туристических объектов для формирования маршрутов выходного дня в Иркутской области.