"Согласно обновленным требованиям исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Кроме того, автоматизированная система и все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа", — говорится в описании к документу.

Решение позволит избежать сбоев в воздушных перевозках, "которые могут возникнуть, если собственники зарубежных информационных систем введут ограничения на их использование", сказано в описании. Гарантийное обслуживание АИС ОВП будут вести только российские организации, а ее базы данных, серверы и другая технологическая инфраструктура будут размещаться исключительно на территории России.

Требования начнут действовать с 30 октября этого года.

Как сообщалось, проект данного постановления был опубликован Минтрансом для публичного обсуждения в апреле.

До введения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине крупнейшие авиакомпании РФ (такие как "Аэрофлот", "Победа", S7) пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования — американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. С российскими системами "Леонардо" и "Онлайн резервейшн систем" (ОРС) работали перевозчики, ориентированные на внутренние рейсы — в том числе Red Wings, "РусЛайн", "Ямал", "ЮТэйр", "Азимут".

В мае сообщалось, что S7 начнет работать с ОРС, в июне "Победа" перешла на "Леонардо". "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования в IV квартале 2022 года, сообщал замгендиректора компании Антон Мацкевич.