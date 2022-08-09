Из опубликованной статистики следует, что в июне заболеваемость за неделю не превышала 1,8 тыс. человек. С 18 до 24 июля заразились 4,6 тыс. человек, с 25 по 31 июля — 8,9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет с начала июля. В первые числа месяца число новых зарегистрированных случаев не превышало 250 в сутки. 7 августа зарегистрировано 2,6 тыс. выявленных случаев COVID-19.

В городе развернуто более 2 тыс. коек для больных коронавирусом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал местных жителей к вакцинации и ревакцинации от COVID-19.