"Четырехэтажный музейный комплекс общей площадью 10,7 тыс. кв. м построят в центре Москвы. Завершить строительство центра планируется в 2024 году. В его стенах будет размещена историческая экспозиция, посвященная 500-летию основания Московского Новодевичьего монастыря", — говорится в сообщении.

Уточняется, что здание оснастят современными мультимедийными средствами для создания выставок. На новой площадке планируется организовывать церковно-археологические, историко-культурные и искусствоведческие проекты. Также тут можно будет проводить научные конференции и семинары.

Кроме того, на территории объекта появится стоянка для посетителей музея и туристических автобусов.

Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для последующего получения положительного заключения Главгосэкспертизы России. Также оформляются договоры и соглашения с ресурсоснабжающими организациями для технологического присоединения объекта и выноса действующих коммуникаций.