"С 10 по 13 августа сильный дождь и умеренный, местами сильный ветер ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Елизовском, Соболевском и Мильковском районах", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям перечисленных районов временно не выезжать за пределы населенных пунктов, и быть предельно осторожными, если поездку нельзя отложить. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.