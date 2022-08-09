Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

С 2019 года по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Хабаровский край, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) ведется строительство двух паромов для выполнения перевозок пассажиров, багажа и грузов на паромной линии Ванино-Холмск.

Предполагалось, что строительство этих паромов будет завершено до конца 2022 года, однако если первый паром (по данным на 1 июня) был готов на 97,41% и будет сдан 15 октября 2022 года, то готовность второго составляла только 70,99%, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления. Оба судна находятся на сдаточной базе АСЗ во Владивостоке.

7 июля вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ускорить работы по строительству паромов, сообщалось ранее. В частности, он поручил Минтрансу России, АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "ГТЛК" принять "исчерпывающие меры по завершению достройки второго парома до сентября 2023 года".

В настоящее время на линии Ванино-Холмск, связывающей Сахалин с материковой частью РФ, ходят три парома возрастом более 30 лет.

На переправе Ванино-Холмск в 2021 году паромами перевезено 935,9 тыс. тонн грузов, что составляет 85% к показателю 2020 года. Также в прошлом году паромами перевезено более 21,5 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем в 2020 году. При постановке на паромную линию двух паромов показатели по перевозке пассажиров и грузов увеличатся в два раза.