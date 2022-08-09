«Сахалин – уникальный регион, который многие желают посетить. В прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом году по прогнозу приедут уже 279 тысяч туристов – это хорошая динамика и прирост почти на 25%. И мы видим здесь удачное начало развития туристических проектов, которые вселяют большой оптимизм для всех будущих инвесторов, которые, я уверен, сюда придут», — сказал Чернышенко во время рабочего визита в Сахалинскую область.

Как отметил зампред правительства, в регионе создаются уникальные туристические кластеры, которые позволят в несколько раз увеличить турпоток. «Причем курорты делаются круглогодичными, с учетом того, что можно будет зимой кататься на лыжах, летом совершать экологические походы, заниматься туризмом, в том числе горным, ну и, конечно же, увидеть все красоты Сахалина», – добавил он.

Во время визита на Сахалин вице-премьер РФ вместе с губернатором региона Валерием Лимаренко и первым заместителем генерального директора Корпорации «Туризм.РФ» Денисом Секачевым посетил горнолыжный комплекс «Горный воздух».

«Наш спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» – центр притяжения для любителей зимнего отдыха со всей России, жемчужина островного региона. Ежегодно зимой его посещают 240 тыс. человек, общая длина трасс составляет 35 километров. На курорте параллельно с созданием горнолыжной инфраструктуры активно развивается и коммерческий сектор. В рамках ТОР «Горный воздух» открываются современные рестораны, гостиничные комплексы и зоны отдыха. Работа в этом направлении должна быть продолжена», – рассказал Лимаренко.

В свою очередь, Чернышенко напомнил, что в сентябре прошлого года правительство Сахалинской области и Корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о подготовке и реализации мастер-планов по развитию туризма в регионе. В настоящее время курорту «Горный воздух» требуется финансирование строительства канатных дорог «Красная-Юг», а также системы искусственного снегообразования.

«Правительство поручило Минстрою и Минэкономразвития до 1 декабря детально проработать этот вопрос совместно с Корпорацией и областью. Кроме того, есть целый ряд приоритетных инвестиционных проектов по созданию дополнительного номерного фонда», — добавил вице-премьер.