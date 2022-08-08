«Власти Антальи опубликовали статистику, согласно которой с 1 января по 5 августа в провинцию прибыли 7,7 млн иностранных туристов, это на 91% больше, чем за тот же период 2021 года. Ежедневно в регион прибывает 80-90 тыс. человек», — пишет издание.

С 1 по 5 августа 2021 года в Анталью прибыли 311 тыс. иностранных туристов, за тот же период этого года – 388,4 тыс., то есть на 25% больше.

Как отмечается, во многих отелях, особенно класса «люкс», места забронированы до середины сентября. Отельерам приходится предлагать туристам альтернативные направления в Турции.

«В отелях Антальи сейчас такая же загрузка, как в 2019 году. Похоже, нынешний летний сезон будет одним из лучших для региона», — цитирует издание главу рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.