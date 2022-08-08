"За первое полугодие 2022 года поездами "Таврия" (в Крым и из Крыма) воспользовались 1 млн 390 тыс. пассажиров. В 2021 году "Таврией" перевезено 844 тыс.", — уточнили "Интерфаксу" в ГСЭ.

За семь месяцев текущего года в Крым/из Крыма по железной дороге приехали 1,924 млн человек (в январе-июле 2021г. — 1,144 млн). Рост за 7 месяцев также составляет примерно 1,7 раза.

"В августе планируется перевезти в Крым (туда-обратно — ИФ) на 10% больше пассажиров, чем в июле — 587 тысяч человек", — отмечает ж/д перевозчик.

Рост перевозок в текущем году связан с временной приостановкой авиасообщения с Крымом, а также со снятием "ковидных" ограничений, которые действовали летом прошлого года, поясняет ГСЭ.

"Изначально на летний сезон в графике движения было заявлено 13 пар поездов и 3 прицепные группы. Однако впоследствии дополнительно было назначено еще 7 пар поездов. Сейчас в направлении Крыма (республики Крым — ИФ) и Севастополя курсируют 23 пары поездов, включая прицепные группы. Кроме того ГСЭ увеличил частоту курсирования пяти уже назначенных поездов", — отмечается в ответе на запрос агентства.

Аэропорт "Симферополь" — один из 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля текущего года, в день начала военной операции РФ на Украине. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом. В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе и автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.