В парке будут проходить экскурсии, на которых геологи и палеонтологи расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на планете и на территории Ленобласти 470 млн лет назад, говорится в сообщении.

Также на территории парка будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием по препарации окаменелостей.

"Все желающие смогут собственноручно добыть коллекцию окаменелостей возрастом 470 млн лет. Те, кому повезет обнаружить ценную находку, смогут довести образец до качества музейного экспоната в специальной лаборатории, специалисты которой помогут с очисткой и реставрацией окаменелости", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, для удобства посетителей подрядчики оборудовали места отдыха и смотровую площадку, установили информационные стенды с познавательной информацией, работают визит-центр с экспозиционной зоной, сувенирная лавка и пункт выдачи инвентаря.

По данным пресс-службы, новый музей станет первым палеонтологическим парком в России.

Путиловский карьер — действующий карьер по добыче известняков ордовикского возраста.