Договор о комплексном развитии территории (КРТ) спортивно-туристического комплекса Шерегеш подписали в понедельник директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"УГМК-Застройщик" подтвердил озвученные в июле планы строительства в Шерегеше 37 апарт-комплексов на более чем 7,5 тыс. номеров. Кроме того компания заявила о намерении построить в одном из апарт-комплексов пятизвёздочный отель на 165 номеров.

"УГМК-Застройщик" также конкретизировал планы по канатным дорогам: как ожидается, будет построено 6 канатных дорог и 6 горнолыжных трасс, а также станции пересадки, снегоходные трассы, трассы для беговых лыж. "Сейчас ведется выбор места под строительство подъемников и горнолыжных спусков в зоне F (курорта — ИФ)", — говорится в сообщении.

Кроме того компания планирует строительство термальных бассейнов, наземных парковок, магазинов, ресторанов (в том числе ресторана площадью 2 тыс. кв. метров на 500 гостей с террасой), spa-центров с банными комплексами. Предусмотрено строительство детского центра, школы инструкторов и проката горнолыжного оборудования, фитнес-центра.

"Для проведения массовых мероприятий застройщик создаст общественные пространства, площади под проведение ярмарок и праздничных мероприятий, улицы для прогулок и отдыха. Вся территория в соответствие со стандартом девелопера будет пешеходной. Водители смогут оставлять свой транспорт в отдельно стоящих многоэтажных парковочных комплексах, на первом этаже которых будут размещаться магазины, аптеки и сервисы", — говорится в сообщении. Протяженность пешеходных улиц запланирована в 1,25 км.

Как сообщалось, в июле на фестивале "Прогеш" директор "УГМК-Застройщика" Евгений Мордовин впервые заявил о планах создания пешеходной среды, которой пока нет в Шерегеше.

Согласно сообщению, девелопер намерен строить ежегодно по 4 комплекса на 1 тыс. номеров, сохраняет планы приступить к строительству осенью 2022 года. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечена на 2024 год. "Первые объекты появятся вблизи существующего подъёмника "Sky Way", что обеспечит доступ резидентам к горнолыжным трассам в формате Ski-in (попасть в гостиницу, не снимая лыж) и Ski-out (попасть на канатную дорогу от входа отеля) ", — говорится в сообщении.

На первом этапе планируется построить два 7-этажных апарт-комплекса на 548 апартаментов. "Здания будут объединены стилобатом, на котором расположится открытый бассейн и spa-центр с различными видами саун и зонами workout", — отмечает девлопер.

Общая площадь запланированной к освоению территории — 427 га.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "УГМК-Застройщика", девелопер сохраняет озвученные в ноябре 2021 года планы вложить в развитие Шерегеша 112 млрд рублей.