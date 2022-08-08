Культурный проект такого формата организован в регионе впервые. Главная цель фестиваля — популяризация идей покорения космического пространства, фундамент которых в позапрошлом веке заложил основоположник отечественной научной космонавтики К.Э. Циолковский.

Фестиваль пройдет в селе Ижевское Спасского района.

"В основе программы кемпинг-фестиваля лежит уникальная связь исторического наследия села Ижевское и современности. Фестиваль познакомит гостей с литературным и научным творчеством К.Э. Циолковского. Работы и труды Циолковского были прорывными для своего времени и стимулом для зарождения целого научного и теоретического движения по изобретению и разработке ракетно-космической техники", — отмечает пресс-служба.