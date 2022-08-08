По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 12:07 мск в понедельник, находился в 3-4 км от юго-восточной окраины города Шерегеш, где расположен горнолыжный курорт.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,7 балла по шкале MSK-64. По информации Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.