"Крупнейшая вьетнамская авиакомпания "Vietjet Air" планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань — Нур-Султан и Камрань — Алматы с частотой 2-3 раза в неделю, начиная с конца сентября текущего года на воздушных судах типа Airbus А-330", — говорится в распространенном сообщении.

"Vietjet Air" — низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2007 году. Выполняет международные рейсы в 10 стран мира (Сингапур, Малайзия, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Тайвань, Южная Корея, Китай, Япония и Индия) по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330.