В том числе на внутренних рейсах перевезено 1 млн 837 тыс. 656 человек, международных — 326 тыс. 134 пассажира.

Самыми популярными в летний сезон среди внутренних направлений стали рейсы в Москву, их выполняется 23 в день, а также в Санкт-Петербург — шесть ежедневных вылетов.

Среди международных — в Ереван, Анталью, Стамбул.

Как сообщала пресс-служба губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, по итогам его рабочей встречи с гендиректором ООО "Новапорт Холдинг" Сергеем Рудаковым, ожидается, что по итогам 2022 года пассажиропоток воздушной гавани увеличится на 18,8% и составит 3,8 млн человек.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.