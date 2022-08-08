"Мы развернули дополнительные места в инфекционной больнице. Возобновляем регулярные обработки на пляжах, в парках и объектах транспортной инфраструктуры. У нас работают порядка 20 пунктов вакцинации", — написал градоначальник.

Он также сообщил, что будет проверена "актуальность прививочных сертификатов, в первую очередь, сотрудников сферы обслуживания". "Это наша с вами безопасность. И я прошу всех ответственно подойти к этому вопросу, своевременно ревакцинироваться, чтобы сохранить здоровье своё и своих близких", — подчеркнул Копайгородский.

Между тем, оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что ежедневный прирост заразившихся коронавирусной инфекции в Сочи составляет от 40 до 75 человек.