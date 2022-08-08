"Начало реализации масштабного и долгожданного проекта "Куршский велотракт" запланировано на 15 августа. В этот день строители должны приступить к земельным работам, которые не предполагают использование тяжелой техники. Велодорожка пройдет по полосе отчуждения, на которой под землей уже проложен кабель электроснабжения отдаленных поселков Косы", — сообщил "Интерфаксу" директор нацпарка Анатолий Калина.

По его словами, накануне на территории косы побывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, чтобы проконтролировать ход подготовки к строительству. Глава региона поручил министру развития инфраструктуры Евгении Кукушкиной оказать содействие нацпарку в реализации проекта.

"Взаимодействие с региональной властью у нас налажено. Но, думаю, подрядчик в лице компании ООО "ПСК "Луч" будет вести работы в надлежащем темпе и качестве без нашего постоянного контроля. Фирма имеет большой опыт ведения различных строительных работ на спортивных объектах. Велодорожка для нее не станет проблемой", — отметил Калина.

Строительство велотрассы пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесной до Зеленоградска, второй этап — от Лесного до Рыбачьего, третий — от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года. На проект из федерального бюджета выделено 408 млн рублей.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина — 44 километра. Она пройдет в пределах 15-20 метров от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск — Морское с правой стороны по ходу движения от КПП нацпарка в направлении государственной границы. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги, пояснил директор нацпарка.

"Велодорожка пройдет через все поселки Куршской косы, тем самым поспособствует социально-экономическому развитию этих населенных пунктов, а также позволит уменьшить нагрузку на автодорогу. В Зеленоградске она соединится с уже построенной велодорожкой, которая будет проходить вдоль всего побережья Калининградской области", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", т.к. по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций.