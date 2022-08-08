Так, 8 августа в регионе выявили 284 граждан, заболевших COVID-19, 10 июля — их было 95.

Кроме того, по информации Стопкоронавирус.рф, за последний месяц в два раза увеличилось количество выздоравливающих. 10 июля выздоровели 55 человек, а 8 августа — 127. Пик пришелся на 24 июля, в этот день выздоровели 256 граждан.

Всего, по данным "Стопкоронавирус.рф", с начала эпидемии на Среднем Урале обнаружили 453 тыс. 289 свердловчан, заразившихся этим вирусом. Умерли 10 тыс. 787 человек, заболевших ковидом.

Ранее сообщаллось, что в Свердловской области привиты от коронавируса 86% взрослого населения. Из них 30% — повторно. Также привиты 7,5% детей в возрасте от 12 до 17 лет.