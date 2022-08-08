Полеты запланированы еженедельно по вторникам на воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Новый Уренгой", ранее прямые рейсы по этому маршруту не выполнялись.

По данным авиакомпании, базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности за 2020 год, является Александр Яшин.