Совет директоров "Победы" планирует рассмотреть вопрос о назначении CEO в ближайшее время, сказал источник. Других кандидатов на этот пост, кроме Тыщука, он не назвал.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Победы".

После ухода с должности главы "Победы" Андрея Калмыкова в марте этого года временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков. До этого Юриков занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московском "Внуково". Выполняет рейсы на Boeing 737.

"Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".