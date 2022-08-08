"В июле 2022 г. в соответствии с постановлениями правительства РФ от 19 января 2008 г. 18 и от 2 июня 2022 г. средства ФНБ в сумме 11 851,9 млн рублей размещены в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" в количестве 11 851 945 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости — 1 000 рублей", — сказано в сообщении.

В конце июля S7 разместила 3-летние бонды на 11,9 млрд руб. при номинальном объеме выпуска 13,7 млрд руб. Ставка 1-го купона продолжительностью один год составит 0,01% годовых.

До этого, в июне, сообщалось, что правительство за счет средств ФНБ выкупит облигации S7, а также "Уральских авиалиний" и "Авроры". Всего на эти цели предусмотрено 17 млрд руб. Как отмечалось, мера принята для поддержки экономики в условиях санкций. До этого ни у одной из этих авиакомпаний не было торгуемых облигаций.

S7 выпустит облигации для приобретения банками, а средства из ФНБ поступят в банки — авиакомпания их не получит, пояснял ранее "Интерфаксу" представитель перевозчика. Таким образом, компания реструктурирует долг перед банками, "возникший из-за раскрытия покрытых лизинговых аккредитивов, через облигационный заем на более длинный срок".

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.