«С тех пор, как были сняты антиковидные ограничения ан поездки, число пересечений границы с Финляндией из России выросло на 10-30% по сравнению с весной и началом лета. Однако МИД Финляндии придется вмешаться, если большинство россиян будут путешествовать в другие страны по финским шенгенским визам», — приводит издание слова Таннер.

По данным министерства, в настоящее время некоторые российские туристы используют Финляндию в качестве транзитного пункта, однако заявление на получение новой финской визы может быть отклонено, если предыдущая виза, выданная Финляндией, использовалась только для транзита в другую страну.

Как отметил глава консульской службы, МИД Финляндии в настоящее время сокращает число туристических виз, ограничивая возможность записи на прием в диппредставительствах республики в России. Кроме того, в будущем не исключено увеличение срока рассмотрения визовых заявлений в будущем.

Как сообщает YLE, некоторые российские транспортные компании начали предлагать автомобильные поездки из Санкт-Петербурга в аэропорты Хельсинки и Лаппеенраты, которые имеют прямое авиасообщение со всей Европой.

«ЕС, вероятно, установит некоторые ограничения для этого вида бизнеса в будущем», — сказал Таннер.

Ранее некоторые депутаты Финляндии потребовали, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики. Однако министр по делам Европы и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку вопрос должен быть согласован на уровне Евросоюза. В Еврокомиссии, в свою очередь, подтвердили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.