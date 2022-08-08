"За три дня работы фестиваля "Сыр. Пир. Мир" его посетили свыше 140 тыс. человек. Мероприятие традиционно пользуется большой популярностью у жителей Подмосковья и Москвы, с каждым годом все больше человек приезжают к нам на фестиваль", — цитирует вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

На фестивале фермеры продали 45 тонн сыр, три тонны хлеба, 11 тонн колбас и другой продукции, отметили в ведомстве. "В этом году более 360 человек стали участниками фестиваля — представили свою продукцию на фестивале. Все желающие могли продегустировать и приобрести сырную, мясную и молочную продукцию, изделия из хлеба, рыбную продукцию, а также изделия народных художественных промыслов. Была организована и развлекательная программа: концерты, мастер-классы. Для гостей работала специальная фотозона", — добавила Каклюгина.