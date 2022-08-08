Главным мероприятием фестиваля, посвященного осадному сидению донских казаков 1641 года, стала реконструкция боевых действий, состоявшихся в ходе азовских походов Петра I. В ней в Азове 6 августа приняли участие 180 реконструкторов из 33 военно-исторических клубов России.

"В 2022 году в соответствии с указом президента страны Россия отмечает 350-летие со дня рождения Петра Великого. Ростовская область принимает в праздновании петровского юбилея самое активное участие. Мероприятия в Азове, Старочеркасской и Таганроге вошли в федеральный план. Для азовчан и всех жителей Дона личность Петра имеет особое значение. Здесь, под стенами османской крепости, в конце XVII века состоялась первая военная победа молодого царя", — сказал Гуськов.

Он отметил, что за Азов в 1641 году сражались вместе донские и запорожские казаки, а к восхождению Петра I на трон к ним присоединились стрельцы, солдаты Преображенского и Семеновского полков. Под руководством Петра русские войска отстаивали интересы страны, защищая ее от агрессии со стороны южных соседей.

Военно-историческая реконструкция прошла на территории исторического памятника федерального значения "Валы Азовской крепости". Это территория, на которой фактически произошли события 1695-1696 годов. Перед началом действа зрители смогли увидеть парад участников, облаченных в костюмы, и экипированных оружием той эпохи.

В рамках фестиваля помимо реконструкции боевых действий для гостей фестиваля была предложена культурно-развлекательная программа.

Творческие коллективы Ростовской области выступали на главной сцене и других интерактивных площадках, развернутых на территории крепостного парка. Желающие посетили гастрономическую ярмарку, фото и артзоны, ремесленные мастер-классы.

Всероссийский фестиваль "Осада Азова" — театрализованная реконструкция сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и турками Османской империи 1641 года. Он проходит на валах Азовской крепости с 2005 года.