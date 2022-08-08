Среднесуточный пассажиропоток составил 7,23 млн человек, что на 30,9% превышает показатель июня.

Ожидается, что во время пика летнего сезона, который длится с 1 июля по 31 августа, по железным дорогам КНР будет перевезено 520 млн пассажиров, отмечает агентство "Синьхуа".

Между тем рельсовые транспортные линии в китайских городах в прошлом месяце обслужили 1,95 млрд человек. Пассажиропоток на городском рельсовом транспорте увеличился на 9,6% относительно июня, но снизился на 10,1% по сравнению с июлем 2021 года, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР.

В стране действуют 277 линий городского рельсового транспорта, общая протяженность которых превышает 9 тыс. километров.