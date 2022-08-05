По ее словам, он включит в себя концерт симфонического оркестра, научную конференцию и выставку редких исторических экспонатов, связанных с Седьмой симфонией и блокадным Ленинградом.

Кантор отметила, что дирижер Николай Алексеев ознакомился с тремя партитурами 1942 года.

"На выставке в Петербурге будет представлена первая партитура, которая приедет из Москвы. Это автограф. Также на выставке будет партитура, по которой дирижировал Евгений Мравинский оркестром филармонии в Новосибирске. Она находится в Музее театрального и музыкального искусства в Петербурге. И есть третья партитура, которая находится в Большом театре. Это та партитура, по которой дирижировал Самуил Самосуд в Куйбышеве 5 марта 1942 года", — рассказала куратор проекта.

Заместитель художественного руководителя петербургской филармонии Алексеев подтвердил, что в рамках подготовки к концерту изучил все три партитуры. По его словам, записи несколько раз редактировались. Дирижер отметил, что хочет добиться близкого к оригинальному исполнению звучания.

"Постараемся сделать аутентичное исполнение", — сказал Алексеев.

Он сообщил, что концерт будет играть объединённый оркестр, состоящий, в том числе из Академического симфонического оркестра филармонии имени Шостаковича — бывшего Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета.

Со своей стороны директор Российского национального музея музыки (Москва) Михаил Брызгалов сообщил, что передал первую рукописную запись "Ленинградской" симфонии №7 1942 года на выставку в рамках проекта "Партитура памяти".

"Самое важное для нас — это то, что партитура впервые за 80 лет покинет стены музея. Эта партитура была передана Дмитрием Дмитриевичем (Шостаковичем — ИФ) в 1943 году в музей. Через 80 лет этот уникальный экземпляр приедет все таки в Ленинград — Санкт-Петербург. Он не покидал стены музея. Беспрецедентная история, ведь не так часто в стенах филармонии проходят настоящие музейные выставки", — сказал Брызгалов.

Также на выставке будет размещена карта-календарь, где можно увидеть города и даты, где была исполнена Седьмая симфония.

Открытие выставки, концерт и научная конференция пройдут 9 августа. Затем выставка вновь откроется вместе с новым сезоном 25 сентября в день рождения Шостаковича. Она продлится до 20 октября. Кроме того, будет издан сборник по итогам научной конференции.

Две из партитур 1942 года будут продемонстрированы на выставке, как и обнаруженные письма музыканта Жавдета Айдарова, участвовавшего в исполнении симфонии 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде.

На выставке покажут и другие экспонаты, многие из которых не демонстрировались никогда: подлинные инструменты и вещи музыкантов и дирижера Карла Элиасберга — участников ленинградской премьеры, афиши, фото и другие артефакты, связанные с исполнением симфонии в Куйбышеве, Москве, Новосибирске, Ташкенте, Лондоне, Нью-Йорке и Ленинграде.

В научной конференции музыковеды, историки-исследователи Великой Отечественной войны, архивисты и музейщики обсудят значение исполнения Седьмой симфонии во время войны.

В рамках проекта также будут готовить иллюстрированную монографию, главы которой посвятят географии исполнения симфонии №7 и общественно-политическому резонансу этого события в России и за ее пределами.